السودان يطالب الاتحاد الأفريقي بدور قيادي في مفاوضات سد النهضة

ونشر حساب "العربية عاجل" على موقع "تويتر" أن السودان يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.
الحكومة السودانية: نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021
وذكر الحساب أن الحكومة السودانية ترفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل.
السودان: على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات سد النهضة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021
يأتي هذا إثر إعراب وزير الري السوداني ياسر عباس عن قلق بلاده البالغ من إعلان إثيوبيا المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات.
الحكومة السودانية: نرفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021
وقال عباس في رسالة له الخميس، إن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.
وأشار وزير الري إلى "التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء".
وأكد أن "السودان تقدم بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي في ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده في 10 يناير 2021".
ولفت إلى أنه "فوجئ بدلا عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، والذي يعتبر تراجعا عما تم الاتفاق عليه وأنها خطوة تعتبر ليست اهدارا للوقت فحسب بل أحد أسباب توسع الخلاف بين الأطراف".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)