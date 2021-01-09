السودان يطالب الاتحاد الأفريقي بدور قيادي في مفاوضات سد النهضة

دعت الحكومة السودانية، اليوم السبت، الاتحاد الأفريقي إلى أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات سد النهضة.

ونشر حساب "العربية عاجل" على موقع "تويتر" أن السودان يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

الحكومة السودانية: نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021

​ وذكر الحساب أن الحكومة السودانية ترفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل.

السودان: على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات سد النهضة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021

​يأتي هذا إثر إعراب وزير الري السوداني ياسر عباس عن قلق بلاده البالغ من إعلان إثيوبيا المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات.

الحكومة السودانية: نرفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2021

​وقال عباس في رسالة له الخميس، إن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

وأشار وزير الري إلى "التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء".

وأكد أن "السودان تقدم بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي في ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده في 10 يناير 2021".

ولفت إلى أنه "فوجئ بدلا عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، والذي يعتبر تراجعا عما تم الاتفاق عليه وأنها خطوة تعتبر ليست اهدارا للوقت فحسب بل أحد أسباب توسع الخلاف بين الأطراف".