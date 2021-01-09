العراق... محتجون يسيطرون على ساحة الحبوبي في الناصرية بعد مواجهات مع قوات الأمن... فيديو

تمكن متظاهرون عراقيون من السيطرة على ساحة الحبّوبي، بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة.

وانطلقت من قرب الساحة، والمناطق القريبة منها، احتجاجاً على اعتقال الناشطين، والتضييق الحاصل في الساحة، قبل أن تتحول إلى صدامات مع القوات الأمنية، التي أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبّوبي.

وتشهد المحافظة منذ يومين احتجاجات واسعة، للتنديد باعتقال السلطات المحلية الناشط في الاحتجاجات الشعبية إحسان أبو كوثر، وملاحقة آخرين.

ذي قار - ثوار الناصرية يسيطيرون بشكل كامل على شارع التربية وعلى جميع مداخل ساحة الحبوبي وعلى الساحة بأكملها ويهتفون : "أحسان أدلل ربعك ما عافوك". pic.twitter.com/okmJbT8Kai — حيدر || سجاد وعلي وين؟ (@hedair4) January 9, 2021

هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إرسال جرحى التظاهرات من الحالات المعقدة للعلاج خارج العراق.

والشهر الماضي، أبرم اتفاق بين الحكومة العراقية والمتظاهرين في المحافظة بشأن إنهاء الاحتجاجات، مقابل عدم ملاحقة المتظاهرين غير المتورطين بأعمال عنف، والتعاون مع القضاء لإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بعودة الاعتصامات وقتما شاء المتظاهرون.