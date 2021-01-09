إريتريا تفرج عن 24 صيادا يمينا بعد احتجازهم 3 أشهر

أفرجت السلطات الإريترية، عن 24 صيادا يمينا، بعد احتجازهم 3 شهور في سجون البلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردته، مساء اليوم السبت، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقالت الوكالة إن 24 صيادا كانوا محتجزين في السجون الإريترية وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمنطقة الخوبة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت عن مدير مركز الإنزال السمكي محمد هاشم قوله إن الصيادين الذين وصلوا على متن عدد من القوارب "تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل ثلاثة أشهر".

وأدان المسؤول اليمين ما سماها "اعتداءات السلطات الإريترية المتكررة بحق الصيادين في السواحل اليمنية".

ودعا هاشم "المنظمات الدولية إلى وضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين في السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم".

ويعود التوتر بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول 1995، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حنيش وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، ليستعيد اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 1998، السيادة على الأرخبيل الذي يضم جزر حنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.