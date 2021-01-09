ألبانيا تنقذ 55 مهاجرا سوريا علقوا لساعات في بحر هائج

ونقلت "فرانس برس"، اليوم السبت، عن الشرطة الألبانية أن البحر الهائج جراء سوء الأحوال الجوية منع المهاجرين أمس الجمعة من مواصلة إبحارهم نحو إيطاليا.

وقالت شرطة مدينة فلوري الساحلية إن من بين المهاجرين، نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاط.

وأوضحت أن الأمواج ظلت تتقاذف القارب لأكثر من ثلاث ساعات قبالة سواحل البلاد على البحر الأدرياتيكي.

وذكرت الشرطة أن عملية إنقاذ المهاجرين جرت في ظروف سيئة للغاية ووسط عاصفة وأمواج عاتية.

وبحسب بيان الشرطة فقد جرى نقل 16 منهم بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى، بينما يتوقع أنه جرى نقل آخرين إلى مركز للمهاجرين.

يذكر أن ألبانيا تمثل نقطة عبور أساسية لكثير من المهاجرين واللاجئين الذي يسعون للهجرة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية عبر ما عرف باسم طريق البلقان.