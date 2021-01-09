عالمي الصغير… محمد بن راشد يطلق كتابا جديدا

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتابا جديدا بعنوان "عالمي الصغير" يحكي فيه ذكريات من سنوات الطفولة والشباب.

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، مشيرة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن أن الكتاب الجديد يشارك فيه محمد بن راشد ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم الدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة خلال مراحل الطفولة والشباب.

المكتب الإعلامي لحكومة #دبي يطلق كتاباً جديداً للشيخ #محمد_بن_راشد بعنوان "عالمي الصغير"، يشارك نائب رئيس الدولة من خلاله ملايين الأطفال في #الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولته وشبابه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكلت نظرته للحياة pic.twitter.com/BWIMS7NzyU — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 9, 2021

ولفتت إلى أن الكتاب يرصد تلك الذكريات والمواقف التي شكلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات، مشيرة إلى أن الكتاب يأتي ضمن قالب قصصي جذاب ومشوق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء الذين تتراوح أعمارهم من سن 6 إلى 9 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق الكتاب يعكس حرص حاكم دبي على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واع ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية.