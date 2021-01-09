الأمم المتحدة تشيد بدعم السراج لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

أشادت الأمم المتحدة بما وصفته بدعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بالعملية التي تقودها المنظمة للحوار بين الأطراف الليبية وإجراء انتخابات نهاية العام الحالي.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، صدر في وقت متأخر من ليل السبت، التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالسراج في روما.

ووفقا لبيان البعثة، عقد اللقاء "لمناقشة سبل دفع الحوار السياسي الليبي إلى الأمام، قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل في جنيف".

ورحبت المسؤولة الأممية بـ"التزام الرئيس السراج ودعمه لعملية الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

هذا وتنصب جهود المجتمع الدولي حاليا على تثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق.

يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على الية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.