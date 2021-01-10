لبناني مصاب بكورونا خاف على عنزته فطالب بفحصها للكشف عن إصابتها... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو أثار جدلا واسعا في المجتمع، حيث أقدم مواطن لبناني من بلدة صديقين الواقعة جنوبي لبنان على نقل عنزة إلى مركز يعمل على تقديم خدمة فحص وكشف عن فيروس كورونا، وذلك للتأكد من عدم إصابتها به.