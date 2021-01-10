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    محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن زايد آل نهيان

    "الأقوى عالميا"... حاكم دبي يعلن رقما قياسيا جديدا حققته الإمارات

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، رقما قياسيا جديدا حققته الإمارات.

    ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يبرز فيه تصريحات محمد بن راشد، والتي قال فيها: "جواز السفر الخاص بدولة الإمارات اليوم الأقوى عالميا".

    أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Christopher Pike
    احتفالا بذكرى استثنائية... حاكم دبي يتحدث عن "أرقام غير مسبوقة"

    وتابع بقوله "نسبة الشعور بالأمان في الإمارات بات أيضا الأعلى عالميا، بنسبة وصلت إلى 95%".

    وأكمل حاكم دبي بقوله "دولتنا (الإمارات) الأولى عالميا أيضا في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد".

    واستدرك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا "كما أن الإمارات الأولى عالميا في نسبة المستشفيات المعتمدة عالميا".

    وجاءت تصريحات حاكم دبي بمناسبة مرور 15 عاما على رئاسته لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

    ​وسبق وقال محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة بتلك المناسبة: "الإخوة والأخوات... أبناء شعب الإمارات... نكمل 15 عاما في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات... عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد... هذه رسالتي".

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    حاكم دبي, دبي, الإمارات, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, محمد بن راشد
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