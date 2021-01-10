"الأقوى عالميا"... حاكم دبي يعلن رقما قياسيا جديدا حققته الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، رقما قياسيا جديدا حققته الإمارات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يبرز فيه تصريحات محمد بن راشد، والتي قال فيها: "جواز السفر الخاص بدولة الإمارات اليوم الأقوى عالميا".

وتابع بقوله "نسبة الشعور بالأمان في الإمارات بات أيضا الأعلى عالميا، بنسبة وصلت إلى 95%".

وأكمل حاكم دبي بقوله "دولتنا (الإمارات) الأولى عالميا أيضا في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد".

واستدرك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا "كما أن الإمارات الأولى عالميا في نسبة المستشفيات المعتمدة عالميا".

وجاءت تصريحات حاكم دبي بمناسبة مرور 15 عاما على رئاسته لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: جواز دولة الإمارات اليوم الأقوى عالمياً.. نسبة الشعور بالأمان في دولة الإمارات الأعلى عالمياً بأكثر من 95%.. دولتنا الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد.. والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً... pic.twitter.com/BCtIj9VFGD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 10, 2021

​وسبق وقال محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة بتلك المناسبة: "الإخوة والأخوات... أبناء شعب الإمارات... نكمل 15 عاما في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات... عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد... هذه رسالتي".