السعودية تستعد اليوم لإطلاق مشروع تتكتم على تفاصيله

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع عملاق مساء، اليوم الأحد.

وتطلق شركة "نيوم" المشروع الذي يحمل اسم "ذا لاين"، ولكنها لم تعلن عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل أو موقعها الإلكتروني عن طبيعته، بحسب قناة "العربية".

واكتفت الشركة بالتلميح فقط من خلال تغريداتها إلى أن مشروع "ذا لاين" مرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف "نيوم" التنموية والبيئية.

ووضعت شركة "نيوم" ساعة عد تنازلي لانطلاق المشروع العملاق مساء اليوم الأحد.

24 ساعة تفصلنا عن التعرّف على ملامح المستقبل الجديد.

تعرّف على المزيد عبر https://t.co/eMbgke48am.#مشروع_ذا_لاين pic.twitter.com/M3j5xtU2qr — NEOM (@NEOM) January 9, 2021

ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بدأت شركة "نيوم" أعمالها في مقرها الجديد بشمال غربي السعودية، حيث يعمل فيه أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.

وتأسست شركة "نيوم" في يناير/ كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.