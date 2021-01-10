لبحث الوضع الصحي... الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي

دعا ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ ​المجلس الأعلى للدفاع بالبلاد​ إلى اجتماع استثنائي في الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين.

وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن دعوة عون جاءت معللة بـ"البحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد".

يشار إلى أن عون كان قد وقع على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير/كانون الثاني، حتى صباح الأول من فبراير/شباط، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

وتعالت قبل توقيع عون أصوات كثيرة تؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد قد خرج عن السيطرة، وأن الحل يجب ان يكون إغلاقا كاملا للبلاد.

فمن جهته أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إغلاق البلاد لمدة أسبوعين.

أما عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية بلبنان، فقد أكد صراحة أن بلاده قد فقدت السيطرة على فيروس كورونا، مطالبا بالإغلاق التام، قائلا: "انتشار الوباء بات مجتمعياً، ويجب ​إقفال​ البلد بشكل تام، والضغط على ​المستشفيات الخاصة​ لفتح أقسام لمرضى كورونا".