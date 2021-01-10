خلوصي آكار يلتقي نظيره بحكومة "الوفاق الوطني" الليبي في إسطنبول

التقى وزير الدفاع المفوض بحكومة "الوفاق الوطني" الليبي، صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الأحد، نظيره وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بمدينة إسطنبول.

وبحسب بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، ظهر اليوم الأحد، تأتي هذه الزيارة ضمن مساعي وزارة الدفاع بحكومة "الوفاق الوطني" لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خلال اللقاء على دعم بلاده للسلام والاستقرار في ليبيا، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دولياً، وبأن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.

وفي سياق متصل، عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور".