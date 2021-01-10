اللبنانية نور: وزارة الصحة المصرية وفرت طبيبا أثناء تصوير "جمال الحريم" لمتابعة طاقم العمل

وقالت نور في معرض ردها على سؤال عن كيفية تغلبها على الصعوبات الخاصة بالتصوير في ظل كورونا: "الشركة المنتجة وفرت لنا كل سبل الأمان، ووزارة الصحة في مصر مشكورة كانت تترك معنا طبيباً في اللوكيشن لمتابعة الحالة الصحية لكل الطاقم الموجود".

تصريحات نور جاءت في حوار أجراه معها موقع "الفن" اللبناني حول دورها في مسلسل "​جمال الحريم​"، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب، ويعرض لعالم الشعوذة والجن والعفاريت، ويشاركها في بطولته عدد كبير من الممثلين بينهم خالد سليم ودينا فؤاد وصلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي وحازم سمير وإيهاب فهمي وأمير شاهين، والعمل من إخراج منال الصيفي وتأليف سوسن عامر.

نور قالت إن إعتمادها الأساسي كان على السيناريو، مؤكدة أنها لم تحتج إلى مقابلة حالات ممسوسة من الجن، أو قراءة أي كتب، حيث إعتمدت فقط على الحكايات التي سمعتها من قبل.

وعبرت نور عن إعجابها بالسيناريو قائلة: الحقيقة أن السيناريو كان شاملاً ومستوفياً كل التفاصيل الخاصة بالعمل، لذلك كنت حريصة على الجلوس مع السيناريست والتحدث معها في كل ما أحتاجه.

وعن مشاركاتها في رمضان القادم قالت نور إنها بدأت تصوير مشاهد من مسلسل جديد وهو "ضل راجل" بالتعاون مع الفنان المصري ياسر جلال.

وقالت إنها تجسد دور طبيبة في مستشفى، لافتة إلى أن العمل مع ياسر جلال ممتع، من حيث هو ممثل رائع وموهوب، وأجواء الكواليس معه تكون رائعة ومليئة بالضحكة والمحبة، وهذا يظهر على الممثلين من خلال الأعمال التي يتواجدون فيها معه، فتكون كلها جيد، حسب تعبيرها.