وزير الصحة الأردني عن القلق من اللقاح الصيني: لا هدف لنا إلا مصلحة الناس

تحدث وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، عن القلق من استيراد بلاده للقاح الصيني "سينوفارم"، بقوله "لا هدف لنا إلا مصلحة الناس".

وقال عبيدات في مؤتمر صحفي نقلته قناة "المملكة" الأردنية: "لا هدف لنا إلا مصلحة الناس والبلد، والوطن يجب أن ينعم بفوائد التطعيمات، خاصة وأن كل التطعيمات التي تم توفيرها لنا داخل الأردن جميعها آمنة وفعاليتها كافية".

وأضاف قائلا "نتائج دراسات لقاح سينوفارم الصيني أعلنت من قبل الشركة المصنعة ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية درستها لقرابة 3 أسابيع قبل إقراره".

وتابع وزير الصحة الأردني "ولكن علينا أن نحذر المواطنين أنه علينا الالتزام بوسائل الوقاية رغم توفر اللقاح".

وأكمل عبيدات بقوله "أدعو لعدم الالتفات إلى الإشاعات المتداولة بشأن تطعيمات كورونا".

واستدرك المسؤول الأردني "الأردن سيكون جاهزا لبدء التطعيم بلقاحي فايزر والصيني الإماراتي يوم الأربعاء".

وقال عبيدات "برنامج التطعيم ضد كورونا سيكون دقيقا ومنظما وعادلا ولا يسمح لأي شخص أن يأخذ حق الآخرين".

وأوضح قائلا "تعاقدنا مع ائتلاف كوفاكس قد يشمل لقاح فايزر رغم وجود اتفاقية ثنائية أيضا بيننا وبين الشركة".

​وقال كذلك، المسؤول الأردني عن ملف كورونا وائل الهياجنة: "لدينا اتصالات مع شركة موديرنا المصنعة للقاح كورونا، نعلم أن المعروض من لقاحات كورونا حول العالم قليل لكننا نسعى لزيادة تعاقداتنا عليها".

وتابع الهياجنة بقوله "لدينا خطط بديلة لضمان نقل لقاح فايزر من المطار إلى مواقع تخزينه في حال حدوث أي طارئ".