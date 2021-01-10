صورة صادمة في لبنان بعد قرار الإقفال التام

وأظهرت الصورة عناصر من جهاز الشرطة وهم جالسون إلى جانب بعضهم البعض من دون مسافات تباعد آمنة ومن دوم كمامات.
٥/١/٢٠٢١ مطعم جار القمر-الهرمل— Maroun Nassif (@maroun_nassif) January 10, 2021
سبق وكتبت وأكرر: مش ناطر دركي ولا وزير أو رئيس ليحافظلي على صحتي#بلا_مخ pic.twitter.com/ybNSJfTOBN
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا علقت فيه على الصورة المنشورة قالت فيه إن "الصورة التُقطت بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، أي قبل أيام من الإقفال خلال احتفال لعناصر من قوى الأمن داخل مطعم في الهرمل بعد حصولهم على ترقيات".
القوى الامن الداخلي ترد ..— PIERRE KAHALE..🌍🇭🇲 (@Pierrekahale6) January 10, 2021
#توضيح pic.twitter.com/lT2YLErcjS
وأضاف البيان "لقد تم إتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحق العناصر لعدم احترامهم الإجراءات، وسطّرت محضراً لصاحب المطعم بالمخالفة نفسها".
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