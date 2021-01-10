صورة صادمة في لبنان بعد قرار الإقفال التام

انتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي في لبنان صورة لعناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يدخنون النرجيلة في أحد المطاعم، من دون اتخاذ إجراءات الوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت الصورة عناصر من جهاز الشرطة وهم جالسون إلى جانب بعضهم البعض من دون مسافات تباعد آمنة ومن دوم كمامات.

٥/١/٢٠٢١ مطعم جار القمر-الهرمل

سبق وكتبت وأكرر: مش ناطر دركي ولا وزير أو رئيس ليحافظلي على صحتي#بلا_مخ pic.twitter.com/ybNSJfTOBN — Maroun Nassif (@maroun_nassif) January 10, 2021

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا علقت فيه على الصورة المنشورة قالت فيه إن "الصورة التُقطت بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، أي قبل أيام من الإقفال خلال احتفال لعناصر من قوى الأمن داخل مطعم في الهرمل بعد حصولهم على ترقيات".

وأضاف البيان "لقد تم إتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحق العناصر لعدم احترامهم الإجراءات، وسطّرت محضراً لصاحب المطعم بالمخالفة نفسها".