لاستعراض الأوضاع في فلسطين.. أمير قطر يستقبل إسماعيل هنية

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم الأحد، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأحد، أن هنية هنأ أمير قطر بالمصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين /حماس/، وهنأ الرئيس سمو الأمير بالمصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين.#قناhttps://t.co/tfxLvT6XeV pic.twitter.com/h1NZG68oLA — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 10, 2021

وجرى خلال المقابلة استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع رئيس المكتب السياسي لحماس أمير قطر على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وسبق لهنية أن هاتف أمير قطر، مساء الأربعاء الماضي، وقدم له التهاني بالمصالحة الخليجية، ونجاح قمة العلا التي عُقدت في المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من قرارات وحدوية.

بالصور: قائد حمــ.ا.س يلتقي أمير قطر ويبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

تفاصيل: https://t.co/v1j1qljWuj pic.twitter.com/bYSWRJQK10 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 10, 2021

وقال هنية: "اتفاق التضامن" الذي شهدته القمة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة، إنجاز عربي وإسلامي كبير، ويعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية"، وفق بيان عن مكتبه.

وعدّ ما حدث انتصارا لإرادة الخير والوحدة والتضامن، وطيّا لصفحة الخلاف بما يؤسس لمرحلة جديدة واعدة على صعيد المنطقة، ما سينعكس إيجابا على إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.