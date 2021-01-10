جعجع: على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبناني، إن على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام للبنان.

وبحسب موقع "الجديد تي في" اللبناني فقد علل جعجع مطالبته قائلا: "نظراً للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام".

وطالب رئيس حزب القوات بأن يكون الإغلاق شاملا وكاملا وصارما، محملا حكومة حسان دياب المسؤولية "عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان" إذا لم تتخذ هذا القرار.

يشار إلى أن جعجع ليس الوحيد الذي يطالب داخل الساحة اللبنانية بالإغلاق الكامل، حيث سبق وطالب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية بلبنان، بالإغلاق التام معتبرا أنه الحل الوحيد.

وأكد عراجي صراحة أن بلاده قد فقدت السيطرة على فيروس كورونا، مطالبا بالإغلاق التام، قائلا: "انتشار الوباء بات مجتمعياً، ويجب إقفال البلد بشكل تام، والضغط على المستشفيات الخاصة لفتح أقسام لمرضى كورونا".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير/كانون الثاني، حتى صباح الأول من فبراير/شباط، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني قد دعا اليوم المجلس الأعلى للدفاع بالبلاد إلى اجتماع استثنائي في الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين.

وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن دعوة عون جاءت معللة بـ"البحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد".

ويتوقع مراقبون أن يتم خلال الاجتماع طرح إمكانية اتخاذ قرار بإغلاق كامل للبلاد نظرا لانتشار الوباء وتردي الوضع الصحي.