السعودية... أرامكو تعلن اليوم أسعار البنزين لشهر يناير

من المقرر أن تعلن شركة "أرامكو" السعودية، الیوم الأحد، أسعار البنزين الجديدة، ليبدأ العمل بها في جميع مناطق المملكة اعتبار من صباح غد الاثنين.

ويأتي إعلان الشركة السعودية عن الأسعار الجديدة بعد المراجعة الدورية الشهرية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن أسعار البنزين الجديدة المتعلقة بشهر يناير/ كانون الثاني، من خلال هذ الرابط.

ووفقا لموقع الشركة فإن أسعار البنزين في شهر الماضي كانت على النحو الآتي: سعر بنزين 91: 1.42 ريال، وسعر بنزين 95: 1.58 ريال، وسعر ديزل: 0.52 ريال، وسعر غاز البترول: 0.75 ريال، وسعر الكيروسين: 0.70 ريال".

يذكر أن تعديل أسعار الوقود يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

كما أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعدلت "أرامكو" فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم إعلان التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، بينما يكون تطبيق الأسعار في صباح اليوم الحادي عشر.