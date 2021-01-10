محمد بن سلمان يكشف موعد بدء إنشاء مشروع "نيوم" والفرص الكبيرة التي سيوفرها

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن موعد البدء بعمليات إنشاء مشروع "نيوم" الكبير وحجم الوظائف والفرص التي سيوفرها ها المشروع.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن ولي العهد السعودي تأكيده أن عمليات الإنشاء في المشروع ستبدأ في الربع الأول من عام 2021.

وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع "نيوم" حوالي 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

يتبع..