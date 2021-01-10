مركز المصالحة الروسي في سوريا يسلم 3.3 طن من المواد الغذائية إلى بلدتين

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك، إن ممثلين عن المركز في سوريا قاموا بعملين إنسانيين خلال اليوم الماضي، حيث نقلوا نحو 700 حزمة غذائية إلى سكان بلدتين.

وأشار المسؤول اليوم الأحد إلى أن:

"ممثلين عن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة نفذوا خلال اليوم الماضي عملين إنسانيين في بلدات نبع الصخر بمحافظة القنيطرة وبلدة طي في محافظة الحسكة، تم خلالهما توزيع 690 سلة أغذية تزن 3.3 أطنان للسكان".

وبحسب سيتنيك، فقد نفذ المركز منذ بداية عملية التسوية 2680 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للبضائع الإنسانية المنقولة أكثر من 4.6 ألف طن.

كما أكد نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا.

وفي الوقت نفسه، سُجِّل 16 هجوما في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع الجماعة الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) "جبهة النصرة".

ويستمر الصراع المسلح في سوريا منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، أُعلن عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وفي بعض المناطق، تتواصل عمليات القضاء على المسلحين الإرهابيين.