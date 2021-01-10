رئيس البعثة الأممية في الحديدة يناقش مع "أنصار الله" دعم تنفيذ وقف إطلاق النار

ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها، اليوم الأحد، مع رئيس فريق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في لجنة التنسيق، اللواء علي الموشكي، إمكانية الوصول إلى مواقع النشاط العسكري الأخير في الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الفريق غوها خلال الاجتماع، وفق بيان للبعثة على صفحتها في "فيسبوك"، إن "حماية المدنيين ذات أهمية قصوى ويتعين أن تأخذ جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الحديدة ذلك كمفهومٍ إرشادي".

وأضاف: "إذا تسنى لنا الوصول الأفضل إلى المواقع العسكرية، فسنكون قادرين على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل والذي سيؤدي بدوره إلى الحد من العنف والتأثير على المدنيين".

وأكد رئيس البعثة الأممية "ضرورة منح حق الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية".

وتطرق غوها إلى "مسألة وجود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في جانب الحديدة الآخر حيث توجد الحكومة اليمنية"، في إشارة إلى اشتراط الحكومة اليمنية نقل مقر البعثة من مناطق سيطرة "أنصار الله" إلى منطقة محايدة في الحديدة، لاستئناف مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

من جهته، اقترح رئيس فريق "أنصار الله" في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الموشكي، "إنشاء منطقة منزوعة السلاح لدعم هذا الطلب".