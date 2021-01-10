قرقاش: هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية لبناء الثقة، لكنه أكد أن هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها.