البحرين تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية اعتبارا من الاثنين

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالعبور عبر مجالها الجوي.

وأشارت وكالة أنباء "البحرين"، إلى تعديل الطيران المدني البحريني النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك في تمام الساعة (00:01 بتوقيت غرينتش).

واستضافت السعودية الأسبوع الماضي القمة الخليجية الحادية والأربعين والتي شهدت حل النزاع السياسي الذي دفع الرياض والإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات.



وعلى إثر هذه المصالحة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية مع قطر، اعتبارا من السبت الموافق 9 يناير/ كانون الثاني.

كما أعادت السعودية فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، وكانت الرياض أغلقتها في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد أن فرضت الرياض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.