منظومة جديدة للبناء في مصر والرئيس السيسي يعلق

قدمت الحكومة المصرية، يوم الأحد، منظومة متكاملة جديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس بأن "تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء، وإنهاء حالة العشوائية القائمة".

وشدد الرئيس المصري، على "أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع"، وفقا للبيان.

وأفاد البيان، بأن الوزراء والمسؤلين استعرضوا المنظومة الجديدة، خلال اجتماعهم مع الرئيس، جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما يتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية".