البحرين تلغي فحص فيروس كورونا على جسر الملك فهد

قررت سلطات الصحة في البحرين إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا PCR عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من السعودية سواء للمواطنين المقيمين أوالزائرين.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن القرار يأتي حرصًا على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم، وفي إطار المراجعة الدورية للإجراءات.

وأوضحت الصحيفة أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير/كانون الثاني 2021، يستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمض عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرين، على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيق "مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن" وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص PCR التي تحتوي على رمز كيو آر (QR code).

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد شدد الفريق الوطني الطبي البحريني على أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة كل أفراد المجتمع، منوهًا بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيُسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة.

وفي وقت سابق، أعلنت مملكة البحرين مجموعة من الإجراءات لدخول القادمين إليها عبر جسر الملك فهد.

وبحسب الإجراءات السابقة، كان يجب على المسافرين الخضوع للفحص المخبري للكشف عن فيروس "كورونا" على الجسر (الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين)، ودفع مبلغ 60 ديناراً بحرينياً قيمة التكلفة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

ومن بين الإجراءات كذلك، تحميل تطبيق "مجتمع واعي" والتسجيل فيه، وأشارت إلى أن القادمين إلى البلاد يتم استثناؤهم من هذا الإجراء عند إبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق "مجتمع واعي"، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.