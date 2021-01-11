مصر... إدارة المرور تتحرك لإنقاذ الأرواح من خطر الشبورة

تحركت إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية لإنقاذ أرواح المواطنين ممن يقودون سياراتهم على الطرق السريعة وسط تعرض عدد من الطرق في العاصمة لشبورة مائية كثيفة.

وقال موقع "مصراوي" إن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية أجرت، صباح اليوم الاثنين، أعمال تفويج لسيارات على بعض الطرق الصحراوية، بسبب الشبورة المائية (الضباب)، لمنع وقوع حوادث وحماية أرواح المواطنين.

وأوضح الموقع أن إدارة المرور حركت سياراتها وجعلت سيارات المواطنين تسير من خلفها في مجموعات كبيرة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وكانت إدارة المرور أغلقت قرابة 10 طرق بسبب عدم اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.