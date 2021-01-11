القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير وتضبط كميات من السلاح

نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، حملات تفتيش وملاحقة إرهابيي تنظيم "داعش"، بالإضافة لضبط كميات من السلاح في مختلف مناطق العراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة الأول من العثور على 75 صاروخا للطائرات جنوب قضاء الرطبة كان "داعش" يستخدمها كعبوات ناسفة أو يتم تفخيخ العجلات بها".

وأضاف البيان: "كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 53 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين والملقب بـ (أبو اليمان) أحد أعضاء ما تسمى بـ (فرقة الكواسر) التابعة لـ"داعش" شمال شرق الرطبة في الأنبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وفي سياق آخر، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 51 من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وهما من العاملين ضمن ما يسمى (ديوان الحسبة) لـ "داعش"، وكانا يقدمان المعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.

وفي سياق منفصل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 38 من العثور على 35 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتراً في منطقة زنكورة بالرمادي، فيما قام الجهد الهندسي للفرقة بتدمير المواد موقعيا.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.