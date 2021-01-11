هيئة الاستثمار العراقية: هذه هي أولوياتنا في مشاريع 2021

كشفت هيئة الاستثمار الوطني العراقية عن أولوياتها في المشروعات المستهدفة في خطة عام 2021.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين، قالت سها النجار، رئيس الهيئة إن "خطة عام 2021 ستركز على مشاريع القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة".

وعللت النجار هذا التوجه قائلة: "كونها تسهم في تنوع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط، إلى جانب استيعابها لعدد كبير من العمالة والاستفادة من القيمة التنافسية مقابل الاستيراد، لا سيما بعد انخفاض سعر صرف الدينار".

وبجوار المشاريع الصناعية والزراعية قالت النجار إن الخطة تركز أيضا على المشاريع السكنية في جميع المحافظات.

وأكدت أن الهيئة ستمضي قدما في مشروع المليون وحدة سكنية، بالاضافة إلى إيجاد حل جذري للمشاريع المتلكئة عن طريق إعادة عرضها كفرص استثمارية".

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية صادقت على موازنة 2021، وتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وعقد البرلمان جلسة أولى لقراءتها وإقرارها، واليوم الإثنين يعقد جلسة ثانية للغرض ذاته.