أول دولة في إفريقيا تعتمد اللقاح الروسي... و500 ألف جرعة تصلها غدا

قال جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الجزائرية لرصد فيروس كورونا، إن وصول أول دفعة من اللقاح الروسي سيكون غداً الثلاثاء أو بعد غد.

وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، أكد فورار في تصريحات صحفية أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا ستتضمن 500 ألف جرعة، لافتا إلى أن هدف الدولة خلال هذه الفترة تطعيم 80% من السكان.

وتوقع المسئول الجزائري أن تحصل بلاده خلال الربع الأول من هذا العام على 10 ملايين جرعة من منظومة “كوفاكس”.

وكانت المؤسسات الجزائرية المختصة قد اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" الروسي وذلك من أجل استخدامه في التطعيم ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أمس الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، قال في 31 ديسمبر إن سلطات بلاده وقعت "صفقة بالتراضي مع مخبر روسي" لاقتناء أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا.

من جهته رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بقرار وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد يوم الأحد.

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان له إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسي، لافتا إلى أن تسجيل اللقاح جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، على غرار القرارات المماثلة التي سبق أن تبنتها بوليفيا وصربيا.

وذكر البيان أن توفير إمدادات "سبوتنيك V" إلى الجزائر سيتم بفضل شركاء صندوق الاستثمارات المباشرة في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

يشار إلى أن فعالية "سبوتنيك V" الذي تم الإعلا عنه في قوت مبكر كأول لقاح ضد كورونا في العالم، تصل إلى 1.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.