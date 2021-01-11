في حدث "تاريخي"... السعوديون يحتفلون بالزائر الأبيض في بللسمر وعسير... فيديو

وشارك المواطنون السعوديون مشاهد رائعة لتساقط الثلوج على صفحات "تويتر"، معبرين عن سعادتهم بهذه الظاهرة الجوية النادرة والفريدة التي شهدتها مناطقهم.
شاهد تساقط الثلوج في بللسمر مرتفعات جبال #عسير pic.twitter.com/db7jV3kN6F— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 11, 2021
وبحسب المشاهد المتداولة فقد سجل تساقط ثلوج في منطقة بللسمر على مسافة 110 كم إلى الشمال من مدينة أبها بالإضافة إلى عدد من المناطق الجبلية شمالي عسير.
شاهد ‼️— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 11, 2021
سبحان الله العظيم😍❄️
تساقط نادر للثلوج في بللسمر التابعة لمنطقة #عسير
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"يالله ترزقنا هالشعور بالرياض 😍❄️" pic.twitter.com/b594xiZw91
واعتبر هذا الحدث "تاريخي وغير مسبوق" بحسب موقع "طقس العرب"، حيث تساقطت الثلوج، اليوم الاثنين، في عدد من المناطق شمال مدينة أبها.
من ثلوج اليوم 😍— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 11, 2021
تصوير جميل يظهر لحظة تساقط الثوج القطنية بشكل غير مسبوق على #بللسمر في منطقة #عسير❄️ pic.twitter.com/o8PLIvu7WD
ونوه الموقع المتخصص بالطقس، إلى أن أجزاء واسعة من منطقة عسير لا تزال تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتترافق مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي صباح اليوم، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج.
#فيديو اخر يظهر فيه تساقط كثيف للثلوج في #بللسمر شمال مدينة #ابها pic.twitter.com/FK9pDAF31n— عسير 💜 (@IAseeer) January 11, 2021
وتداول المواطنون بشكل واسع المشاهد الجميلة للزائر الأبيض الجديد الذي وصل في أول شهر من العام الجديد.
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