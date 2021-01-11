في حدث "تاريخي"... السعوديون يحتفلون بالزائر الأبيض في بللسمر وعسير... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مشاهد رائعة لحدث نادر وغريب في المنطقة، وصف بـ"التاريخي"، حيث تساقطت الثلوج في عدد من المناطق الجبلية.

وشارك المواطنون السعوديون مشاهد رائعة لتساقط الثلوج على صفحات "تويتر"، معبرين عن سعادتهم بهذه الظاهرة الجوية النادرة والفريدة التي شهدتها مناطقهم.

شاهد تساقط الثلوج في بللسمر مرتفعات جبال #عسير pic.twitter.com/db7jV3kN6F — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 11, 2021

وبحسب المشاهد المتداولة فقد سجل تساقط ثلوج في منطقة بللسمر على مسافة 110 كم إلى الشمال من مدينة أبها بالإضافة إلى عدد من المناطق الجبلية شمالي عسير.

شاهد ‼️

سبحان الله العظيم😍❄️

تساقط نادر للثلوج في بللسمر التابعة لمنطقة #عسير

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"يالله ترزقنا هالشعور بالرياض 😍❄️" pic.twitter.com/b594xiZw91 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 11, 2021

واعتبر هذا الحدث "تاريخي وغير مسبوق" بحسب موقع "طقس العرب"، حيث تساقطت الثلوج، اليوم الاثنين، في عدد من المناطق شمال مدينة أبها.

من ثلوج اليوم 😍

تصوير جميل يظهر لحظة تساقط الثوج القطنية بشكل غير مسبوق على #بللسمر في منطقة #عسير❄️ pic.twitter.com/o8PLIvu7WD — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 11, 2021

ونوه الموقع المتخصص بالطقس، إلى أن أجزاء واسعة من منطقة عسير لا تزال تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتترافق مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي صباح اليوم، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج.

وتداول المواطنون بشكل واسع المشاهد الجميلة للزائر الأبيض الجديد الذي وصل في أول شهر من العام الجديد.