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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى ذا لاين، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021

    تركي آل الشيخ يشارك فيديو لمحمد بن سلمان تخطى 5 ملايين مشاهدة

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    العالم العربي
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    شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجتاز 5 ملايين مشاهدة.

    ويرصد الفيديو الذي شاركه آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إعلان ابن سلمان عن إطلاق مشروع "ذا لاين" الضخم الجديد في مدينة نيوم السعودية، أمس الأحد.

    ووجه تركي آل الشيخ مع الفيديو رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان هي: "سيدي أنت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق... سر بنا إلى عنان السماء... السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لا حدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".

    وبسبب الرسالة السابقة، تصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية محرك بحث "غوغل" اليوم الاثنين.

    ​وفي سياق متصل، علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمشروع "ذا لاين" بقوله: "مدينة "ذا لاين" المليونية، مدينة ذكية تعكس رؤية سيدي ولي العهد، وتعيد مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي".

    ​وبحسب وكالة أنباء "واس" السعودية، فقد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن "بدء تطوير (ذا لاين) سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ يشكل جزءا مهما من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم".

    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    محمد بن سلمان يفتتح مدينة "ذا لاين" المليونية بطول 170 كم ضمن "نيوم"... صور وفيديو
    وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي أثناء إطلاقه مشروع "ذا لاين" في "نيوم"، حيث، وبحسب الوكالة السعودية، ستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاما، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية.

    وقال ولي العهد السعود: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

    وتوقع ولي العهد السعودي أن يوفر مشروع "نيوم" حوالي 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية ستوفر المدينة الجديدة مجتمعات مترابطة افتراضيا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.

    وأشار ابن سلمان في كلمته إلى أن "المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".

    ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

    واعتبر ولي العهد السعودي أنه "على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان". بعكس المدينة الجديدة التي ستضم مدينة مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.

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    الكلمات الدلالية:
    الديوان الملكي السعودي, نيوم, ولي العهد السعودي, تركي آل الشيخ, محمد بن سلمان
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