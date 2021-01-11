تحذير سعودي: غرامة 5 ملايين ريال لمن يرتكب تلك المخالفات

أطلقت هيئة سعودية، اليوم الاثنين، تحذيرا مشددا بفرض غرامة قيمتها 5 ملايين ريال سعودي، لمن يرتكب تلك المخالفات.

نقل موقع "سبق" السعودي، عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تحذيرها بضرورة الالتزام بنظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية لتفادي الوقوع في فخ العقوبات أو إغلاق تلك المنشآت أو إلغاء ترخيصها بصورة كاملة.

وهددت الهيئة السعودية بأن الغرامات ضد المنشآت المخالفة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

غرامة الـ5 ملايين ريال في انتظار مخالفي نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.https://t.co/Uoqvun8gmx pic.twitter.com/6iJKCBq04O — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 11, 2021

​وأوضحت الهيئة أن من تشملهم تلك التحذيرات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والمكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وقالت الهيئة إنها قد تفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من أدخل أو غش أو شرع في غش أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش.

كما سيتم أيضا تغريم كل مكتب علمي لم يلتزم بمهمة الإبلاغ عـن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر، أو ظهور آثار جانبية، أو أخطاء دوائية بعد التسويق، وذلك بواقع 100 ألف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدة.