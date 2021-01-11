مصر... هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام

تواصل أجهزة الأمن المصرية البحث عن 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام، تمكنوا من الهرب من سجن طنطا العمومي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بشأن هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من قوات تأمين السجن، وجار فحص موقفهم الجنائي، بحسب موقع فضائية "صدى البلد" المصرية.

وترأس اللواء علاء سليم فريقا أمنيا من مباحث الغربية ومباحث السجون من أجل ضبط المتهمين الفارين.