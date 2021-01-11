فجر السعيد تعلن توجهها إلى السعودية لتلقي لقاح كورونا منتقدة "الصحة" الكويتية

وجهت الإعلامية الكويتية البارزة فجر السعيد، اليوم الاثنين، انتقادات إلى وزارة الصحة الكويتية، معلنة توجهها إلى السعودية لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت في منشور لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نسيت أقولكم شي ... الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ اللقاح لإن بـالكويت ما أقدر آخذه آنا في خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوما لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي".

نسيت أقولكم شي ... #الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ #اللقاح لإن بـ #الكويت ما أقدر آخذه آنا #في_خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوم لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال #كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي 💔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

وأضافت السعيد "سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت. قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي "فايزر" قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيد معاهم ونحج معاهم ونعيد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره. طبعا باخذ "فايزر".

سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي #Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ #Pfizer — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

يشار إلى أن الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقو لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعهم العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.