في السعودية... إن فقدت عملك "ساند" يتكفل بك حتى تجد آخر

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إن برنامج "ساند" معني بتوفير دخل شهري ثابت للموظف في الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة واللاحقة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فقد أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعويض "ساند" بواقع 60% من متوسط الأجور لأول 3 شهور، و50% لكل شهر إضافي، من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

وأوضحت المؤسسة أن برنامج "ساند"، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على سد الفجوة الانتقالية، بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وفي حملتها الإعلانية التي تنفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، أكدت المؤسسة أنه يتطلب للحصول على تعويض «ساند»، أن يتقدم المواطن خلال 90 يوما من فقدانه العمل.

وأوضحت أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في «التأمينات أون لاين» أو تطبيق "تأميناتي"

ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل «ساند» التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.

يشار إلى أن "ساند" يُعد أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق "ساند" بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.