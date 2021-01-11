تسجيل
15:18 GMT11 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القيمرية الدمشقي

    "القيمرية" الدمشقي: 200 متر من البهجة والتاريخ والسعرات الحرارية... صور

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047760038_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_c32d48539efbd13c0608287f12e0246c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101111047759722-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-200-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    لافتة زرقاء قديمة متآكلة الحواف، كتب عليها بلون أبيض "شارع القيمرية"، سترشدك إلى منطقة صغيرة وسط العاصمة السورية دمشق، بمساحة 200 متر فقط، لكنها غنيّة بالتاريخ والعراقة والترفيه، كما أنها غنية أيضا بالسعرات الحرارية.

    ترتصف حجارة شارع القيمرية الرمادية التي تخالطها الأنوار الصفراء المنعكسة على بقع المطر الناعم ابتداءً من حي باب توما شرقاً، إلى منطقة النوفرة غرب الجامع الأموي، ومن حارة الجورة شمالاً، إلى أسواق مدحت باشا والخياطين جنوباً.

    تتباين حكايات السكان عن أصل تسمية الحي، فبعضهم ينسبه إلى شيخ يُدعى "قيمر" عاصر زمن الدولة الأموية، فيما آخرون يقولون أنَّها مشتقة من "المدرسة القيمرية الكبرى" التي أنشأها الأمير الأيوبي ناصر الدين الحسين بن عبد العزيز القيمري الكردي، أما البعض الآخر فيرجعه لتسمية المنطقة "آيا ماريا"، نسبة للكاتدرائية المريمية التي يعود تاريخها لقرون المسيحية الأولى، ومع مرور الوقت تحول إلى "القيمرية".

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    هنا، حيث يختبئ أحد أسرار الحياة الدمشقية، يقود صخب الناس إلى الحارات الضيقة والزواريب، فيستند المارة والزبائن على الجدران، بدءاً من باب "جيرون" أحد أبواب معبد "جوبيتر" العائد للحقبة الرومانية، فالكنيسة المريمية أحد أقدم كنائس الروم الأرثوذكس في العالم، إلى الزاوية السعدية وحمام "البكري"، فحمام "نور الدين الشهيد"، سوق الخياطين، سوق البزورية، خان أسعد باشا، خان السفرجلاني، وصولا إلى مكتب عنبر. ويبدو أن الجدران هي التي تقطر الهمس وكأنه ينز من ببين الحجارة العتيقة.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    تلك الحجارة نفسها التي تزينها رسوم بورتريه لزياد الرحباني وجورج وسوف، تشي جيفارا، فيروز، صباح فخري، أم كلثوم، فريد الأطرش، وغيرهم، حيث يمكن للمارة شراء رسوم تذكارية أو مشغولة يدوياً أو منتوجات تقليدية كالتحف النحاسية وقطع السجاد المزركشة.

    في الأزقة الجانبية للحي، تتمدد المقاهي التي عادةً ما تتوسطها "نافورة الماء" في البيوت الشامية العتيقة التي تحولت لاحقاً لمقاهي، هنا يمكن للزائرين أن يلتقطوا رائحة القهوة، وفي الساعات الأقل ازدحاماً لا بد أن يسترقوا السمع لنغمات أغاني فيروز التي يصدح صوتها في الأرجاء يومياً منذ أكثر من عقدين.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    الفجر، الصباح، الظهيرة والليل، لها الطابع نفسه دائماً لكن مع اختلاف الهواء، فهنا يبدل الهواء لون الأشياء، رائحتها، وطعمها! فيتجمهر طابور طويل صباحاً أمام بسطة كروسان القيمرية، وهم يشاهدون جزءاً من داخل الفرن والبسطات المرفوعة عن الأرض. يشاهدون كيف تأتي صواني الكروسان الاثنتين إذ لا تتسع البسطة لأكثر من ذلك.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    على بسطة صغيرة بمحاذاة المارّة، يتحدث وسيم سنان، صاحب محل بوظة على الصاج، لـ "سبوتنيك" عن إعداد هذا النوع من البوظة، حيث يمكنه تقطيع الشوكولاتة والفواكه الطبيعية وخلطها وإضافتها إلى منتجه بحسب رغبة الزبائن، مبيناً أن "البوظة على الصاج" طريقة تركية المنشأ لكنه تعلمها عبر الإنترنت، وبات يبتكر النكهات المختلفة.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    شرائح البطاطا المقلية، سلطة الذرة بالجبنة، أطباق البيتزا ومعكرونة البشاميل الصغيرة، سندويشات البرغر والفلافل والشاورما، الخيارات هنا عديدة ما بين أطباق تستوقف المارة على امتداد الشارع ولا تستنزف جيوبهم.

    التحلية أيضاً لها نكهة خاصة، بدءاً من محلات البوظة على الصاج، شاورما الشوكولاتة، وجبات السيريلاك، قطع الوافل والغوفر، وليس انتهاءً بأطباق الكنافة وأكواب العصائر والليمون الجامد.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    محمد خندقاني، صاحب محل شوكولا غوفر، يؤكد أن "الغوفر" وجبة شتوية بامتياز، يتم تحضيرها من الشوكولا الساخنة بعدة أشكال، كما يمكن إضافة نكهات مختلفة لها كالفانيليا والشوكولاتة.

    القيمرية الدمشقي
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    وليس الأطباق التي يمكن ابتلاعها فقط، بل الأسعار كذلك، وهو ما يدفع الملتزمين بحمية غذائية للإحجام عن المرور في القيمرية، فعلى طول 200 متر في هذا الشارع، قد يكلفك تذوق كل هذه الأصناف نحو 4500 سعرة حرارية، منها 400 سعرة حرارية للكروسانة الإجبارية، و300 سعرة لرقائق البطاطا التي لا تقاوم، كما تخبئ البوظة على الصاج 250 سعرة حرارية، وتنافسها شاورما الشوكولا بـ 500 سعرة دفعةً واحدة، وتضيف كل من سندويشات الشاورما أو الفلافل نحو 500 سعرة حرارية أيضاً، فيما تتفاخر الحلويات بالسعرات الأعلى، فتضيف وجبة السيريلاك والغوفر والوافل نحو 400 سعرة حرارية لكل منها! وإذا حالفك الحظ وتذوقت جميع الأصناف ربما تفقد منها 100 سعرة حرارية خلال مسيرك!

    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • القيمرية الدمشقي
      "القيمرية" الدمشقي
      © Sputnik . Mohammad Damour
    1 / 12
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "القيمرية" الدمشقي

    بتول حاج، مغتربة سورية، لم تنجح بإخفاء ابتسامتها فيما تتوجه لزيارة القيمرية فور عودتها لدمشق، وقالت لـ "سبوتنيك": "هنا يمكنك أن تشعر بروحانية شديدة، يمكنك أن تجد المأكولان اللذيذة المختلفة، والأجواء الساحرة، أنصح الجميع بالقدوم إلى هنا"!

    "القيمرية" أكثر من مجرد شارع، فهنا يتآلف المرء مع المكان عبر ذكريات رواده، حنينهم وزفراتهم المتقطعة، ويحمل معه في الأزقة الضيقة عيون كل من مروا، أفكارهم، مشاعرهم، وأحلامهم.

    انظر أيضا:

    آخرهم هادي الجيار... سر امتناع عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه
    مشابه لـ"أراك"... إيران تعلن بدء العمل على مفاعل نووي جديد
    "أحضاننا مفتوحة".. إيران توجه دعوة إلى السعودية والإمارات لكن بشرط
    سوريا... عملية أمنية واسعة لتحرير مخطوفين قرب الحدود الأردنية
    محمد صبحي يبكي بحرقة عند رواية قصة رسالة من هادي الجيار عمرها 50 عاما... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    دمشق القديمة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإماراتي علي منصوري (الثاني من اليسار) يدرب صقاراً في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
    لقطات جميلة لتدريبات الصقارة فوق صحراء ليوا الإماراتية
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك