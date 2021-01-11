بهذه العبارة... شيخ الأزهر ينعى أقدم محفظة قرآن في مصر

نعى شيخ الأزهر أحمد الطيب، الشيخة تناظر النجولي، التي تعد واحدة من أكبر القراء ومحفظات القرآن في مصر.

جاء ذلك خلال تدوينه لشيخ الأزهر عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الأحد.

وقال الطيب في نعيه: "فقدت الأمة الإسلامية اليوم نموذجا مضيئا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن".

وأضاف قائلا: "الشيخة تناظر النجولي أحد أكبر القراء والمحفظات سنا، فاللهم اجعل القرآن شفيعا لها وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، إِنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخة تناظر ولدت عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية شمالي القاهرة.

وبحسب هذه الوسائل فإنها ولدت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة، الأمر الذي تسبب في أن تفقد بصرها وهي صغيرة.

واشتهرت الشيخة تناظر بأنها ‏مستحضرة للقرآن استحضارا جيدا، وأنها نشيطة الحركة حاضرة الذهن.