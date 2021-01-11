البحرين توجه رسالة إلى قطر وتدعوها لإرسال وفد رسمي لزيارة المنامة

وجهت وزارة الخارجية البحرينية رسالة إلى نظيرتها القطرية، اليوم الاثنين، دعتها من خلالها إلى إرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن.

وبحسب الرسالة المنشورة على موقع "الأيام" البحريني، أرسلت الخارجية البحرينية الرسالة إلى وزارة الخارجية القطرية تفعيلا لما نص عليه بيان "العلا" الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

ودعا البيان قطر إلى بدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات العالقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا.

ونوهت الرسالة إلى أن المباحثات من شأنها الوصل "للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وبينت الخارجية البحرينية في ختام رسالتها أن "مملكة البحرين قد شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا".

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الرياض وحلفاءها سيعيدون كل العلاقات التي قطعت مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.

من جهته، قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إن "المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".

وأضاف "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".