"كرم من ربنا"... مستشار السيسي: انخفاض أعداد إصابات كورونا ليس خدعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في مصر، إن الانخفاض الحادث مؤخرا في أعداد إصابات كورونا المستجد في مصر ليس خدعة.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية على فضائية "على مسئوليتي"، اليوم الاثنين، بشأن انخفاض أعداد الإصابات "ليست خادعة، من كرم ربنا إن الحالات تزايدت بشكل أفقي خلال الموجة الأولى، ثم تثبت ثم يحدث تراجع، وما حدث الأيام الماضية أن الإصابات ارتفعت، ثم تراجع لم نقول عليه ما بعد الذروة، لكن سنسميه انخفاض ملحوظ".

وشدد مستشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي: "نحن في مرحلة تذبذب الإصابات، أي يوم ترتفع الحالات ويوم تنخفض".

وتابع: "نتمنى إن شاء الله أن يشهد الأسبوع المقبل، تراجع في الإصابات وتحقيق استقرار خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة".

ولفت تاج الدين إلى أن "مصر لم تتأخر في بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا".

وأشار إلى أن "شركات الأكسجين ضاعفت إنتاجها خلال الفترة الماضية لتلبية الاحتياجات".

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن هناك انخفاضًا في المتوسط اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بمعدل 21% منذ بداية شهر يناير الجاري، بالمقارنة بالأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي.

ولفتت إلى انخفاض نسبة تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بمعدل 15%؜.

وأضافت أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ومتوسط الشفاء زاد بنسبة 5%.

وقالت زايد إن أعداد الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل من الموجة الأولى بنسبة 50%. وأضافت أن مصر شهدت انخفاضا في المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، إلى 149792 حالة من ضمنها 118900 حالة تم شفاؤها، و8197 حالة وفاة.