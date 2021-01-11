السعودية: حريصون على التوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، إن بلاده حريصة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، يضمن الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لبحث المستجدات في المنطقة وجهود المملكة في القضية اليمنية.

وكتب الأمير في تغريدة: "استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية".

استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية، وأكدت له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الامن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 11, 2021

وأكد للمبعوث الأممي "حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الامن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة".

قالت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من اليوم، إنها تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، ومقترحاته لإنهاء الأزمة اليمنية، الممتدة لسنوات طويلة، وعمله للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

أجرى غريفيث، الخميس الماضي، زيارة قصيرة إلى عدن استمرت ساعات، اطلع خلالها على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له مطارها الدولي، جراء هجوم منسوب لجماعة "أنصار الله" استهدف الحكومة اليمنية الجديدة لحظة وصولها إلى مدرجه.