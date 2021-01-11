مصر... مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية ليسرا ووائل الإبراشي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية (في مصر عبد الفتاح السيسي) للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والإعلامي وائل الإبراشي.

وقال تاج الدين في مداخلة على فضائية "الحدث اليوم" إن "نتيجة مسحة يسرا وزوجها خالد سليم قد ظهرت أمس، وهي سلبية تمامًا".

وأرجع تاج الدين ظهور بعض النتائج الإيجابية لمتعافيّ كورونا، "إلى وجود بقايا غير معدية من الفيروس بجسم المريض، فتكون النتيجة مضللة وغير حقيقية، لأن المريض في هذه الحالة يعتبر متعافي ويكون قد شُفي من كورونا".

وأشار تاج الدين إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي لا يزال في المستشفى ويحتاج لبعض الوقت للشفاء من فيروس كورونا المستجد.