"أنصار الله": التحالف خرق اتفاق الحديدة بـ 9 غارات جوية

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء أمس الاثنين، التحالف العربي بخرق اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة غربي اليمن، من خلال شن غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

القاهرة، 12 يناير - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن التحالف "نفذ 9 غارات بطيران استطلاعي مقاتل على شارع الخمسين (شرق مدينة الحديدة) ومنطقة الفَازة ومدينة التُحَيتا (جنوبي الحديدة)".

وأضاف أن "طائرة حربية حلقت في أجواء مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)، و17 طائرة استطلاعية في أجواء حَيْس والجَبلية والفَازة والتُحَيتا والدُريهِمي وشارع الخمسين (جنوب وشرق الحديدة)".

والأحد الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية و"أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر عام 2018، عن "القلق من تزايد العمليات الجوية وسقوط ضحايا مدنيين وازدياد خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة"، مؤكدةً أنها "تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة".

وفي سياق الغارات الجوية أيضاً، قالت "أنصار الله" إن طيران التحالف شن، اليوم، 4 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على مديرية خَبْ والشَعْف شرقي الجوف.

ونفذ التحالف ثلاث غارات جوية على محافظة مأرِب النفطية شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريتي رَحبَة ومَاهِلية جنوبي مأرِب، كما شن غارة أخرى على محافظة البيضاء وسط اليمن، طالت مديرية نَاطِع شمال البيضاء، حسب "المسيرة".