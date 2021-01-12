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    طلبة في مدرسة مصرية

    مصر... شروط الحصول على رخصة "معلم"

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم المصرية مجموعة من الشروط للحصول على رخصة مزاولة مهنة "معلم".

    وفي قرار أرسلته إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، طلبت الأكاديمية من المديريات فتح باب التقدم أمام المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، للحصول على شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة بداية من17 يناير 2021، حسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية.

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    قرار الأكاديمية أكد أنه تأسس وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2017م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م.

    وتحدث القرار عن الشروط مؤكدا أن الرخصة لا تمنح إلا لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 2021/1/17 ولاتتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2021/5/31 م.

    وطالبت الأكاديمية بتشكيل لجنة داخل كل إدارة تعليمية لاستلام ملفات المعلمين / الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، مشددة على أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

    وحددت الاكاديمية مواعيد استلام البيانات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/1/2021 وحتى الخميس الموافق 2021/5/27.

    ولفت القرار إلى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2021/5/31، مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمتمثلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م.

    وحدد القرار الأوراق التي يتم تضمينها داخل ملفات التقديم وهي صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة، مشترطا أن تكون معتمدة من شئون العاملين، ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة، أو شهادة إجتياز برنامج المعلمون أولا، مؤكدا على أن هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها.

    أيضا أشار القرار إلى أن الملف يجب أن يتضمن شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية التطبيقات اوفيس ونظام التشغيل ويندوز، إضافة إلى تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.، وخطاب ترشيح من مدير المدرسة.

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    وزارة التربية والتعليم المصرية, مصر, التعليم
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