نائب أردني: أصبحنا متسولين

علق النائب الأردني محمد الفايز، على الوضع الاقتصادي لبلاده خلال الفترة الأخيرة.

وقال الفايز إن الأردن "مقبل على عجز موازنة يتجاوز 2.5 مليار دينار" (الدولار يساوي 0.71 دينار أردني)

وتابع النائب "أننا كأردنيين أصبحنا شحادين لأننا نعتمد على الهبات والمنح والمساعدات"، حسب موقع "السبيل" الأردني.

وقد اعترض رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات على ما قاله النائب محمد الفايز.

وطالب رئيس المجلس بحذف كلمة "شحادين" من محضر جلسة المجلس.

واحتج النائب محمد الفايز مجددا على حذف الكلمة، لكن رئيس المجلس أصر على الأمر.