مصر... حكم جديد بشأن "هرم مصر الرابع"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم، حكما جديدا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فتيات التيك توك".

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخريات من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وألغى الحكم الجديد، حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية السابق، والذي قضى بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

وأيد الحكم الجديد الغرامة على مودة الأدهم فقط.

وأحيلت المتهمات إلى المحاكمة بتهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، فضلا عن الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمتين الأولى والثانية، متهمة الأولى بأنه وخلال عامي 2019 و2020 "قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات".

وعرفت حنين حسام، وهي طالبة بجامعة القاهرة، نفسها عبر تطبيق تيك توك بـ"هرم مصر الرابع"، وألقي القبض عليها في أبريل/نيسان 2020، بعد نشرها مقاطع مصورة وصفتها النيابة العامة بـ "الخادشة للحياء".

وبعد أيام، ألقي القبض على مودة الأدهم، للسبب نفسه، وتوالى بعد ذلك القبض على العديد من الفتيات بسبب "إساءة استخدام التطبيق"، بعد رصد النيابة العامة لنشاطهن على الإنترنت.