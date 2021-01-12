السودان: معدل التضخم في ديسمبر يحقق نسبة تصل إلى 269%

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي للبلاد في شهر ديسمبر المنقضي حقق نسبة تصل إلى 269.33%.

وهي نسبة أكبر بنحو 14.99% من التي كان قد حققها في شهر نوفمبر الماضي، حيث كانت نسبة التضخم 254.34%، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني إن متوسط معدلات التضخم العام بلغ 163.26%، وهي نسبة أكبر أيضا من نفس الفترة في العام الماضي بنحو 51%.

ووفقا للبيان الصحفي، فإن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر.

كما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في ديسمبر، حيث بلغ 194.42%، مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر الماضي.

وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر ديسمبر244.68% مقابل 225.37، لشهر نوفمبر الماضي.

​كما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر288.74%، مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر.