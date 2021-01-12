وكالة: السعودية تعلق خطط تمويل توسعة مطار الرياض

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن السعودية "علقت خطط تمويل بقيمة يحتمل أن تكون بمليارات الدولارات لتوسعة مطار الرياض".

ولفتت إلى أن هذا القرار يعد مؤشرا على أن المملكة تعيد تقييم الأولويات الاستراتيجية بعد أزمة فيروس كورونا.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إن "الشركة الآن تعلق العملية".

وقال أحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن المسألة غير معلنة "في هذه المرحلة، أُلغي الأمر... في هذه البيئة، أعتقد أنهم قرروا أنه ليس من المنطقي بالضرورة اقتراض المال لتوسعة المطار حاليا".

وأجرت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، اتصالات مع بنوك في العام الماضي لطلب مقترحات تمويل للتوسعة المزمعة للمطار، والتي قالت مصادر إنها ستكون بعدة مليارات من الدولارات.