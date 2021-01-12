كورونا يؤجل زيارة قضاة فرنسيين إلى لبنان لبحث قضية كارلوس غصن

أرجئت زيارة قضاة فرنسيين إلى لبنان الأسبوع المقبل، للقاء كارلوس غصن، في إطار تحقيقين بشأنه في فرنسا، بسبب الإغلاق العام في لبنان نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال جان تاماليت، المتحدث العام من شركة " كينغ أند سبالدينغ" باسم جميع محامي كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس:

"نظرا للإغلاق الكامل في لبنان، تقرر تأجيل وصول القضاة الفرنسيين حتى موعد لاحق". حسبما نقلته صحيفة "لوريان لوجور" الفرنسية.

يذكر أن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، كان قد فر بمخالفات مالية عديدة إلى لبنان في نهاية 2019، هربا من الإجراءات الجزائية التي كانت تنتظره في اليابان. وفي شباط/ فبراير الماضي، قدمت شركة "نيسان" اليابانية شكوى ضده لاستعادة "جزء كبير" من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق، خلال سنوات من "الفساد والتهرب الضريبي وأنشطة احتيالية"، حسب تعبيرها.

ومنذ توقيفه في نهاية 2018، في اليابان، يقول غصن إنها "مؤامرة ضده دبرها بعض مديري "نيسان" التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة "رينو" الفرنسية، وذلك "بالتواطؤ" مع مكتب المدعي العام في طوكيو".

كما طالب غصن، شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" بتعويض قدره 15 مليون يورو، عن ما يعتبره إلغاء تعسفيا لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة "رينو" للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.