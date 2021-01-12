بـ104 ملايين دولار.. اليابان توقع اتفاقيات مع المغرب توفر 8300 فرصة عمل

وقعت اليابان والمغرب اليوم الثلاثاء بروتوكولين للاستثمار في قطاع السيارات بقيمة إجمالية 912 مليون درهم، قرابة "104" ملايين دولار.

وبحسب موقع "هيسبريس" المغربي، فإن هاتين الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما من قبل مؤسستين يابانيتين ستوفران 8300 فرصة عمل جديدة للمغاربة.

وتنص الاتفاقيات على إنشاء أربعة مصانع جديدة متخصصة في إنتاج أحزمة “الكابلات” الخاصة بالسيارات لصالح مجموعتي "يازاكي" و"سوميتومو".

وقد تم التوقيع على الاتفاقيتين من قبل حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد المغربي، ومسؤولي مجموعتي "يازاكي" و"سوميتومو".

يشار إلى أن شركة مجموعة "يازاكي" موجودة بالمغرب منذ سنة 2000 من خلال مصنع بطنجة الذي يعمل به 4650 شخصا، ومصنعين آخريْن بالقنيطرة يعمل فيهما 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس على قوته 4000 شخص، ويصل إجمالي تعاملاتها بالمغرب إلى قرابة 5 مليارات درهم سنوياً.

أما مجموعة "سوميتومو" فتتتواجد بالمغرب منذ العام 2001 من خلال ثلاثة فروع لها، ويعمل من المغاربة في هذه المجموعة، حوالي 25000 شخص في أربعة مصانع، اثنان منها يتواجدان في عين حرودة وواحد في الدار البيضاء وآخر في برشيد.

وقال الوزير المغربي في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقيتين إن سوميتومو ويازاكي شركتان رائدتان عالميا في قطاع السيارات، مشيرا إلى أنه "على الرغم من الجائحة التي اضطرت الشركات عبر العالم لتقليص عدد عمالها، نجح المغرب في استقطاب استثمارات جديدة".

وأكد أن "هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة تأقلم قطاع الصناعة المغربي، ويمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي تُوفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة"”.