4 أعضاء يتنافسون على رئاسة مجلس النواب المصري

دخل أربعة من أعضاء مجلس النواب المصري، دائرة المنافسة على رئاسة المجلس الجديد.

جاء ذلك إثر إعلان النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ترشحه رسميا لرئاسة مجلس النواب 2021، بحسب موقع "مصراوي"، اليوم الثلاثاء.

وبذلك يدخل أبوهميلة في منافسة على رئاسة المجلس مع المستشار حنفي الجبالي والنائب أحمد دراج، والنائب محمد مدينة، عن حزب الوفد.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد اليوم الثلاثاء في جلسته الافتتاحية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير/ كانون الثاني، الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وترأست الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي، النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، لتصبح أول سيدة في تاريخ مصر تترأس جلسات البرلمان.

ويعاون الشوباشي، طبقا للإجراءات المتبعة، أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.