رئيس وزراء اليونان يتحدث مع أمير قطر عن المصالحة الخليجية

تحدث رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بشأن "قمة العلا" التي عقدت في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وأعرب ميتسوتاكيس خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر عن تهانيه بالمصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الــ41، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستعرض رئيس وزراء اليونان مع أمير قطر، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلديهما والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة.

وانطلقت "قمة العلا" في السعودية، وشهدت إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يوينو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها. وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.